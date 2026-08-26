Halmont Properties A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Halmont Properties A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Halmont Properties A hat ein EPS von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Halmont Properties A mit einem Umsatz von insgesamt 7,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 14,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at