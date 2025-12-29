|
HALOWS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HALOWS hat sich am 26.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 107,32 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HALOWS 91,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 55,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,46 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
