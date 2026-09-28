HALOWS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HALOWS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 101,06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HALOWS 91,56 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat HALOWS 61,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at