HALOWS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HALOWS lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 122,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 138,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

HALOWS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 420,91 JPY beziffert, während im Vorjahr 416,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 225,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 210,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at