Halozyme Therapeutics Aktie
WKN: A0DLHS / ISIN: US40637H1095
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30.04.2026 14:31:49
Halozyme Names Darren Snellgrove CFO
(RTTNews) - Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Thursday revealed the appointment of Darren Snellgrove as Chief Financial Officer, effective June 8, 2026.
Most recently, Snellgrove was with Johnson & Johnson leading investor relations. He brings more than 30 years experience.
Snellgrove will be responsible for leading Halozyme's financial operations and strategy, including capital allocation, corporate development and investor relations.
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