Halozyme Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Halozyme Therapeutics hat am 23.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,460 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,19 Prozent auf 102,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Halozyme Therapeutics 121,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,74 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 443,31 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 267,59 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 443,24 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at