Halozyme Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Halozyme Therapeutics hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Halozyme Therapeutics 0,930 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 376,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 264,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at