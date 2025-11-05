Halozyme Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Halozyme Therapeutics hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Halozyme Therapeutics noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 354,3 Millionen USD gegenüber 290,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at