19.02.2026 06:31:28
Halozyme Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Halozyme Therapeutics stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Halozyme Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 451,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,0 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,56 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,43 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,40 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
