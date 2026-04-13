Hält Rally der VERBIO-Aktie? - Prognose-Zoff, Ölpreis-Schock und neue Chancen

Die VERBIO-Aktie zieht kräftig an und nähert sich wieder der 40-Euro-Marke. Doch hinter der Rally steckt ein Mix aus geopolitischen Risiken und Analystenzweifeln.

• Prognoseerhöhung sorgt für stark divergierende Analystenmeinungen• Ölpreisschock treibt Kurs kurzfristig nach oben• Hohe Bewertung und volatile Rahmenbedingungen bleiben Risiko

VERBIO-Aktie legt deutlich zu

Die Aktie von VERBIO zeigte sich zum Wochenstart deutlich fester. Über XETRA ging es schlussendlich um 4,41 Prozent auf 38,84 Euro nach oben. Zuvor lag das Plus sogar noch höher. Damit arbeitet sich das Papier wieder in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro vor.

Auslöser der Bewegung beim Biosprithersteller sind vor allem geopolitische Entwicklungen. Nach dem Scheitern von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie neuen Drohungen rund um die Straße von Hormus sprang der Ölpreis kräftig an. Genau das spielt VERBIO in die Karten. Steigende Ölpreise erhöhen die Attraktivität von Biokraftstoffen und wirken aktuell wie ein direkter Kurstreiber.

Analysten uneins: 40 oder 50 Euro?

Fundamental bleibt die Lage jedoch komplex. Nach einem starken zweiten Fiskalquartal mit einem EBITDA von 30,1 Millionen Euro hat VERBIO seine Jahresprognose deutlich angehoben, wie TradingTreff berichtet. Statt eines hohen zweistelligen Millionenbetrags stellt das Management nun 100 bis 140 Millionen Euro in Aussicht.

Diese Entwicklung spaltet die Analysten. Laut TradingTreff bewertet Bernstein Research die Aktie lediglich mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 40 Euro. Im Gegensatz dazu sieht mwb research mit einem Kursziel von 50 Euro deutlich mehr Potenzial und rät zum Kauf. Der zentrale Streitpunkt: Wie viel des erwarteten Wachstums bereits im aktuellen Kursniveau enthalten ist.

Geopolitik bleibt der entscheidende Faktor

Die VERBIO-Aktie reagiert dieser Tage extrem sensibel auf externe Einflüsse. Laut TradingTreff hatten Hoffnungen auf Entspannung im Nahen Osten den Kurs zuletzt belastet, während neue Eskalationen unmittelbar Gegenbewegungen auslösten. Diese hohe Abhängigkeit von geopolitischen Entwicklungen erschwert eine verlässliche Bewertung.

Gleichzeitig gibt es strukturellen Rückenwind. Regulatorische Maßnahmen wie die geplante Erhöhung der Treibhausgasminderungsquote auf 12,1 Prozent bis 2026 sowie der Ausschluss von Palmöl stärken die Nachfrage nach hochwertigen Biokraftstoffen nachhaltig. Auch VERBIO-Chef Claus Sauter betonte gegenüber "Der Aktionär", dass Biomasse wieder stärker als Lösung wahrgenommen werde, insbesondere im Wärmemarkt. Daraus ergeben sich zusätzliche Wachstumschancen.

Hohe Bewertung und wichtige Termine im Blick

Trotz der positiven Impulse bleibt die Aktie ambitioniert bewertet. Mit einem Forward-KGV von rund 70 ist laut "finanztrends" bereits viel Zukunft eingepreist. Gleichzeitig sorgen schwankende Ölpreise weiterhin für erhebliche Unsicherheit.

Hinzu kommt: VERBIO befindet sich laut TradingTreff aktuell in der sogenannten "Quiet Period". Neue Impulse vom Management bleiben bis zur Vorlage der Quartalszahlen am 13. Mai aus. Erst dann wird sich zeigen, ob die ambitionierten Prognosen operativ untermauert werden können. Für Anleger ergibt sich damit ein klares Bild: hohe Chancen, aber ebenso hohe Risiken.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at