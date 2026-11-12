Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Einstufung im Blick 12.11.2026 13:19:50

Halten-Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Halten-Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Michael Punzet unterzogen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 73 Euro auf "Halten" belassen. Sondereinflu?sse durch Wertminderungen bei der Sportwagentochter und im China-Geschäft hätten das Ergebnis belastet, schrieb Michael Punzet am Donnerstag in seinem Rückblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Die Perspektive einer nachhaltigen Margenerholung bleibe bis zum vollumfänglichen Greifen der Sparmaßnahmen auch 2027 noch stark eingeschränkt. Der anziehende Verkauf reiner Elektrofahrzeuge verschärfe schließlich den Margendruck.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:03 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 68,90 EUR. Zuletzt wechselten 153 452 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 29,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,FotograFFF / Shutterstock.com

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