Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Einstufung im Blick
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12.11.2026 13:19:50
Halten-Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 73 Euro auf "Halten" belassen. Sondereinflu?sse durch Wertminderungen bei der Sportwagentochter und im China-Geschäft hätten das Ergebnis belastet, schrieb Michael Punzet am Donnerstag in seinem Rückblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Die Perspektive einer nachhaltigen Margenerholung bleibe bis zum vollumfänglichen Greifen der Sparmaßnahmen auch 2027 noch stark eingeschränkt. Der anziehende Verkauf reiner Elektrofahrzeuge verschärfe schließlich den Margendruck.
Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:03 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 68,90 EUR. Zuletzt wechselten 153 452 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 29,0 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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17:58
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
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17:58
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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15:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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15:58
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
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09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,44
|-0,09%
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