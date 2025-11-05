Halwani Bros Bearer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Halwani Bros Bearer hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 SAR gegenüber 0,440 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Halwani Bros Bearer im vergangenen Quartal 231,1 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Halwani Bros Bearer 248,6 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at