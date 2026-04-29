Halwani Bros Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Halwani Bros Bearer lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 245,5 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,8 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at