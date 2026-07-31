Halwani Bros Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Halwani Bros Bearer lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Halwani Bros Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 SAR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 212,0 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213,9 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at