Halwani Bros Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Halwani Bros Bearer hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,45 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Halwani Bros Bearer 0,520 SAR je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 221,1 Millionen SAR, gegenüber 237,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,75 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,21 SAR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,26 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 903,87 Millionen SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 969,06 Millionen SAR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,31 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 962,60 Millionen SAR belaufen.

Redaktion finanzen.at