Halwani Bros Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Halwani Bros Bearer hat am 01.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 247,9 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 231,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at