Halyard Health: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Halyard Health hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Halyard Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 170,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at