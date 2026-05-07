Halyard Health: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Halyard Health hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Halyard Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at