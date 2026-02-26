Halyard Health: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Halyard Health stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Halyard Health -8,640 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 180,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 179,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,570 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -8,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 701,20 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 687,80 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at