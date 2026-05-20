Halyk Savings Bank of Kazakhstan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Halyk Savings Bank of Kazakhstan noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,59 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,80 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at