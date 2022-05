Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat am 17.05.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 248,00 Milliarden KZT beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 178,00 Milliarden KZT umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 368,91 KZT sowie einen Umsatz von 181,17 Milliarden KZT belaufen.

Redaktion finanzen.at