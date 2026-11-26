Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,66 KZT gegenüber 25,83 KZT im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1 004,00 Milliarden KZT in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,99 Milliarden KZT umgesetzt.

Redaktion finanzen.at