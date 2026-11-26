Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25,66 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,83 KZT je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref mit einem Umsatz von insgesamt 1 004,00 Milliarden KZT abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,99 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren, um 15,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at