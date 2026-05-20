Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,57 KZT präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref ein EPS von 25,29 KZT je Aktie vermeldet.

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 894,74 Milliarden KZT abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 809,00 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at