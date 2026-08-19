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19.08.2026 06:31:29
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC ConvPref lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,50 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,25 KZT je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 837,48 Milliarden KZT umgesetzt, gegenüber 837,39 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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