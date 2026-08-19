Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC präsentierte Quartalsergebnisse

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC äußerte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,50 KZT präsentiert. Im Vorjahr hatten 23,25 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 837,48 Milliarden KZT vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 837,39 Milliarden KZT umgesetzt.

Redaktion finanzen.at