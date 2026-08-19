Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 19,50 KZT. Im letzten Jahr hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref einen Gewinn von 23,25 KZT je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 837,48 Milliarden KZT umgesetzt, gegenüber 837,39 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at