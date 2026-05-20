Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,57 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,29 KZT je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 894,74 Milliarden KZT in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref einen Umsatz von 809,00 Milliarden KZT eingefahren.

Redaktion finanzen.at