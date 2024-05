Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref hat am 18.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 601,69 Milliarden KZT umgesetzt, gegenüber 537,57 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at