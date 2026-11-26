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26.11.2026 06:31:29
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 25,66 KZT je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref noch ein Gewinn pro Aktie von 25,83 KZT in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Pref 1 004,00 Milliarden KZT umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,99 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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