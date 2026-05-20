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20.05.2026 06:31:29
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,57 KZT. Im Vorjahresviertel waren 25,29 KZT je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 894,74 Milliarden KZT in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 809,00 Milliarden KZT umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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