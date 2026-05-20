|
20.05.2026 06:31:29
Halyk Savings Bank of Kazakhstan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Halyk Savings Bank of Kazakhstan lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1,98 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.