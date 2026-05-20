Halyk Savings Bank of Kazakhstan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Halyk Savings Bank of Kazakhstan lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1,98 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at