Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,17 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan einen Umsatz von 1,62 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at