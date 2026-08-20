Halyk Savings Bank of Kazakhstan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Halyk Savings Bank of Kazakhstan lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,92 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at