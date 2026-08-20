Halyk Savings Bank of Kazakhstan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Halyk Savings Bank of Kazakhstan noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at