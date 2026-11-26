Halyk Savings Bank of Kazakhstan hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Halyk Savings Bank of Kazakhstan im vergangenen Quartal 2,17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Halyk Savings Bank of Kazakhstan 1,62 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at