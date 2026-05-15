Hamai Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hamai Industries lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,29 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 3,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at