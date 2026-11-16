Hamai Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hamai Industries veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,33 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Hamai Industries 3,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at