16.09.2026 06:31:29

Hamai Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hamai Industries äußerte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 18,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,01 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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