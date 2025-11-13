Hamai Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hamai Industries lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,00 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,51 Prozent auf 2,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hamai Industries 2,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at