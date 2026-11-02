HAMAKYOREX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HAMAKYOREX gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,63 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 38,03 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at