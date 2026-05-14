14.05.2026 06:31:29

HAMAKYOREX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HAMAKYOREX gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 41,62 JPY, nach 27,74 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HAMAKYOREX einen Umsatz von 35,69 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 144,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 120,13 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 155,50 Milliarden JPY, während im Vorjahr 146,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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