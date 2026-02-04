HAMAKYOREX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HAMAKYOREX lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 37,93 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HAMAKYOREX 35,04 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 40,66 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at