Hamamatsu Photonics KK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hamamatsu Photonics KK hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,76 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 51,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at