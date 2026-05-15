Hamamatsu Photonics KK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hamamatsu Photonics KK gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 21,92 JPY. Im letzten Jahr hatte Hamamatsu Photonics KK einen Gewinn von 19,19 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60,59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hamamatsu Photonics KK einen Umsatz von 56,16 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at