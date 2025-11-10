Hamamatsu Photonics KK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hamamatsu Photonics KK hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 15,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,58 Milliarden JPY – ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hamamatsu Photonics KK 53,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 47,32 JPY beziffert, während im Vorjahr 81,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 212,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Hamamatsu Photonics KK 203,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at