Hamamatsu Photonics KK Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hamamatsu Photonics KK Un ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hamamatsu Photonics KK Un die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hamamatsu Photonics KK Un ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hamamatsu Photonics KK Un im vergangenen Quartal 383,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hamamatsu Photonics KK Un 357,9 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Hamamatsu Photonics KK Un 0,270 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1,42 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden USD umgesetzt.

