Hamamatsu Photonics KK Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hamamatsu Photonics KK Un hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,04 Prozent auf 441,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 383,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD. Im Vorjahr hatte Hamamatsu Photonics KK Un 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,42 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,55 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at