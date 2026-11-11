Hamamatsu Photonics KK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hamamatsu Photonics KK präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 24,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hamamatsu Photonics KK noch ein Gewinn pro Aktie von 15,36 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,31 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 56,58 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 67,94 JPY, nach 47,32 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hamamatsu Photonics KK im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 243,36 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 212,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at