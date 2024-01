Hamas-Behörde: Weitere 113 Tote im Gazastreifen binnen 24 Stunden

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Gaza-Krieg sind nach Darstellung der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden weitere 113 Menschen getötet und 250 verletzt worden. Die Zahl der seit dem brutalen Hamas-Terrorangriff in dem Küstenstreifen durch Gegenangriffe Israels getöteten Menschen stieg auf 22 835, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Zudem seien seitdem 58 416 Palästinenser verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bei dem schlimmsten Massaker in der Geschichte Israels ermordeten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel mehr als 1200 Menschen. Israel fliegt seither schwere Luftangriffe auf das abgeriegelte Küstengebiet und geht seit Ende Oktober auch mit einer massiven Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die Hamas vor./cir/DP/he